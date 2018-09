Abel Ferreira elogia ‘leões’ mas Sporting de Braga “joga sempre para vencer”

O treinador Abel Ferreira disse hoje não ser surpresa o rendimento do Sporting, mas frisou que o Sporting de Braga joga em casa e quer vencer os ‘leões’, na segunda-feira, na quinta jornada da I Liga de futebol.

O técnico disse não ficar surpreendido com o facto de o Sporting estar entre os primeiros da classificação depois da crise que o clube ‘leonino’ atravessou nos últimos tempos.

“Surpresa não é pela qualidade que tem, pelos jogadores que contratou e pela experiência dos seus atletas, o que lhe permite estar na luta pelo título”, disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Abel Ferreira elogiou a equipa orientada por José Peseiro, considerando que é, “acima de tudo, uma equipa versátil, que tanto é capaz de jogar apoiado, como ter um jogo mais direto e vertical para fazer mossa nos adversários”.

“Tem também jogadores que podem decidir individualmente, é uma equipa com muita mobilidade, dinâmica e intensidade”, notou.

Contudo, o treinador frisou que, “jogar sempre para vencer” todos os jogos é a “filosofia e identidade” do Sporting de Braga.

“Seja contra quem for e onde for temos só um objetivo: jogar com qualidade, velocidade e mobilidade para ganhar os nossos jogos”, disse.

O Sporting jogou na quinta-feira para a Liga Europa com o Qarabag (vitória por 2-0), pelo que os minhotos tiveram mais tempo para preparar o jogo de segunda-feira.

“Estamos preparados para o jogo, fizemos uma semana intensa de qualidade e competência, de foco intenso no que são as nossas tarefas e plano de jogo”, disse.

Paulinho, melhor marcador da equipa na época passada, está recuperado e foi convocado depois da lesão que o afastou da competição durante quase dois meses, mas Abel Ferreira não quis “abrir o jogo” e dizer se será titular.

Questionado sobre a influência que o conhecimento que José Peseiro tem da equipa bracarense por ter sido seu treinador recentemente, Abel Ferreira preferiu deixar elogios ao técnico ‘leonino’.

“É um treinador competente e experiente, com muitos jogos em muitos países, tem à sua frente um leque de jogadores experientes e internacionais e que lhe permite ser um dos candidatos ao título”, disse.

Com menos um jogo que o líder FC Porto, o Sporting de Braga e Sporting seguem imediatamente atrás, com dez pontos, os mesmos do Benfica -- que hoje recebe o Desportivo das Aves. O jogo entre ‘arsenalistas’ e ‘leões’ está agendado para segunda-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Braga.