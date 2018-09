94 canoístas de 18 clubes na etapa do Campeonato Nacional de Canoagem Mar, entre Machico e o Funchal

Realiza-se no próximo sábado, dia 22, a VI etapa do Campeonato Nacional de Canoagem Mar, a disputar-se entre Machico e o Funchal.

Nesta competição nacional estão inscritas 72 tripulações num total de 94 canoístas em representação de 18 equipas. 13 destes clubes são clubes continentais e dos Açores.

A competição a ser dirimida ao longo de 19,3 km, tem largada, da baía de Machico, prevista para as 10h30, ficando a meta instalada no Funchal, com chegada em São Lázaro.

Ao início da tarde, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Machico, decorreu a apresentação desta prova nacional.

Viriato Timóteo, da Associação Regional de Canoagem da Madeira, aproveitou para destacar, entre os canoístas inscritos, a presença de dois atletas espanhóis, entre os quais, o olímpico Carlos Perez. Referência especial também para os cinco canoístas internacionais portugueses que vão competir nesta etapa que antevê “bastante disputada”.

Integrado no programa deste evento, na sexta e no domingo irão realizar-se outras duas provas: uma no Seixal, o Madeira Surfski Lifesaving, outra no Funchal, o Madeira Ocean Race.

No sábado, antes da prova rainha, haverá uma regata destinada às escolas de canoagem.

Na apresentação deste Campeonato Nacional de Canoagem Mar VI, o responsável regional pela modalidade destacou o apoio preponderante das câmaras de Machico e do Funchal, da Direcção Regional de Juventude e Desporto e da Transinsular, entidades decisivas na exequibilidade do evento.