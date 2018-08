81 nadadores participaram na última prova de natação no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal

A Associação de Natação da Madeira realizou no passado dia 31 de Julho e 1 de Agosto, a última prova de natação pura na época desportiva 2017/2018, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, com a participação de 81 nadadores distribuídos pelo Clube Naval do Funchal (26), Clube Desportivo São Roque (16), Clube Desportivo Nacional (13), Clube Escola O Liceu (11), Clube Futebol Andorinha (8), Associação Desportiva Machico (5) e dois atletas individuais.

O grande destaque deste ‘Campeonato de Encerramento’ foi o atleta Paulo Rodrigues Alves do Clube Desportivo Nacional, ao bater novo recorde nacional absoluto nos 200m bruços com o tempo de 2:29.20 na categoria de Infantil. O alvi-negro passa a ser o sétimo madeirense a conquistar um recorde nacional absoluto, e neste particular o anterior recorde pertencia ao atleta Luís Fernandes do Famalicão com o tempo 2:29.59, marca realizada em 2009.

Foi ainda batido alguns recordes regionais, aproveitando os atletas o bom momento de forma, depois da realização do Open de Portugal, destacando-se o atleta Rui Afonso Fernandes (CDN) nos 200m costas com a marca de 2:08.37 e nos 200m mariposa com o tempo de 2:11.93, Paulo Rodrigues Alves (CDN) nos 50m bruços com o tempo de 32.93 e nos 100m bruços com o tempo de 1:09.94, Rodrigo Vieira Matos nos 100m bruços com o registo de 1:09.51, Rafael Francisco Barry (CNF) nos 50m mariposa com a marca de 28.39 e nos 100m estilos com o tempo de 1:03.31.

Nos multi-medalhados, o realce vai novamente para Paulo Alves ao conquistar 4 medalhas de ouro nos masculinos e para Maria Leonor Ferreira também do CD Nacional com outras quatro medalhas de ouro.