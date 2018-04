60 jovens à descoberta do mar da Madeira

Inserido no projecto NAUTICOM CNF - Marina Funchal , 60 alunos da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Santo António visitaram a Marina do Funchal e o Clube Naval do Funchal em São Lázaro, depois de duas apresentações realizadas na escola que despertaram a curiosidade e o interesse dos jovens pelo mar.

Já no dia 12 de Abril, foi leccionada uma palestra sobre ‘Segurança no Mar’ proporcionada pela Marinha Portuguesa seguida de uma saída de catamaran onde foi possível observar um grande grupo de golfinhos roazes (Tursiops truncatus).

Na tarde do dia 16 de Abril os alunos tiveram a oportunidade de experimentar várias actividades desenvolvidas pelo Clube Naval do Funchal, nomeadamente canoagem, vela e stand-up-paddle. No total participaram nesta actividade cerca de 60 alunos, com idades entre os 11 e os 13 anos.