5.ª etapa do Brisa Circuito Regional de SUP Race animou baía do Funchal

No passado sábado realizou-se a 5.ª etapa do Brisa Circuito Regional de SUP Race na baía do Funchal, com óptimas condições de mar e sol. A prova teve lugar na parte da tarde, com as largadas e o palanque da organização localizados em frente ao clube anfitrião, o Centro Treino de Mar.

Esta etapa do circuito Regional SUP Race, contou com uma considerável presença de atletas e suas comitivas representantes de 6 clubes da Região, entre eles o Ludens Clube Machico, ADRAP, Clube Naval do Funchal, Clube Naval São Vicente, CN Seixal e Centro Treino de Mar, dando uma cor e entusiasmo contagiante a quem passou por São Lázaro e pôde presenciar o espectáculo.

A competição em si e os seus percursos foram montados em frente aos clubes náuticos no espelho de água de São Lázaro. As provas dos vários escalões foram intensas e disputadas até à meta, com uma grande competitividade.

De realçar o espírito desportivo entre os atletas e treinadores, com um pequeno convívio no final das provas e na cerimónia da entrega de prémios.

Mais uma vez todos os atletas deixaram uma imagem muito positiva desta exigente modalidade de mar, com os representantes dos clubes a atingirem bons resultados.