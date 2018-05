300 estrangeiros entre os 1100 inscritos nas provas da Ultra SkyMarathon Madeira

Cerca de 1.100 atletas, 300 dos quais estrangeiros, em representação de 35 nacionalidades, estão inscritos na quinta edição deste ano da Ultra SkyMarathon (USM), que se realiza este fim-de-semana no Município de Santana.

A integração da prova no leque restrito de cinco provas na distância Ultra, que constituem o circuito mundial, o Skyrunner® World Series da ISF – International Skyrunning Federation, traz à Madeira os melhores atletas da modalidade.

A apresentação do USM 2018 realizou-se esta tarde, debaixo de muito sol, nos jardins do Hotel Quinta do Furão.

Além da prova rainha, a Ultra Skymarathon Madeira, com 55,6 km de distância em um desnível positivo de 4121 metros, com partida para as 6 da manhã deste sábado, o evento congrega mais três provas. O Santana Vertical Kilometer, num percurso de 4,8Km e 1003 metros de desnível positivo, a realizar-se já esta sexta-feira, com partida às 9 horas.

No sábado, além da Ultra, realiza-se ainda a Santana Sky Race, de 23 km e 1672m de desnível positivo, com início às 10 horas, e a Mini Sky Race, de 13km (655m D+), a começar pelas 11h30