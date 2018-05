213 alunos participaram no Trail Escolar - Ribeira Brava

O grupo de Educação Física da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, organizou, esta quinta-feira, a III Edição do Trail Escolar - Ribeira Brava. Desta vez a prova realizou-se na freguesia da Serra de Água, num percurso que saía do pavilhão e percorria veredas e caminhos agrícolas, com zona de escadarias e terreno misto de terra, empedrado e cimento. Participaram 213 alunos provenientes de 6 escolas (Padre Manuel Álvares, Jaime Moniz, Francisco Franco, Professional Francisco Fernandes, do Campanário e do Curral das Freitas), com idades a partir dos 15 anos, inclusivé. O traçado da prova teve cerca de 4,500 m com um desnível positivo de 150 metros. Segundo o professor Manuel António Freitas, um dos responsáveis pela organização, “esta é uma prova exclusiva para alunos e têm todas as características de uma prova de trail, como por exemplo os alunos serem portadores de peitoral personalizado, a cronometragem feita por chip electrónico, marcação no terreno com fitas.” A organização providenciou transporte para as escolas do Funchal, assim como refeição e entrega de prémios. “Só foi possível graças ao apoio de entidades como a Câmara Municipal da Ribeira Brava, Associação Desportiva do Campanário, Delegação Regional da Cruz Vermelha Portuguesa, Junta de Freguesia da Serra de Água, assim como de outras entidades privadas”, destacou o docente. Além de considerar a prova,“um sucesso”, a organização já fez saber que pretende alargar numa próxima edição o número de escolas e de alunos envolvidos.