21.º Grande Prémio do Atletismo decorre no próximo domingo com meio milhar de atletas

O vereador João Pedro Vieira, que tutela o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, apresentou, esta manhã, a 21.ª edição do Grande Prémio do Atletismo, que decorre no próximo domingo, dia 11, em São Martinho.

Estiveram igualmente presentes Duarte Caldeira, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, e Policarpo Gouveia, presidente da Associação de Atletismo da Madeira, aos quais o vereador agradeceu “o permanente empenho na dinamização desportiva do concelho.”

João Pedro Vieira destacou o apreço pelo facto de a prova ter lugar na sua freguesia de residência, e no seu núcleo habitacional em particular, incentivando a que “os muitos residentes de São Martinho aproveitem a oportunidade de competir em casa” e agradeceu a contribuição de todos os intervenientes, nomeadamente “a Associação de Atletismo, que tem levado o atletismo a quase todas as freguesias da Região, e à Junta de Freguesia de São Martinho, por dinamizar anualmente variadas iniciativas como estas, que são determinantes para o facto de o Funchal ser reconhecido a nível nacional como Município Amigo do Desporto.”

O Grande Prémio de Atletismo deve atingir, este ano, os 500 atletas, assumindo-se como a segunda maior prova popular de atletismo na Região.