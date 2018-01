15 meses depois o Marítimo perde em casa para a Liga

O Marítimo perdeu esta tarde no seu reduto, frente ao Desportivo de Chaves, por duas bolas a uma, num encontro marcado pelo domínio flaviense, assinalando assim a primeira derrota em casa para o campeonato desde a chegada de Daniel Ramos. Recorde-se que o Marítimo já não perdia no seu estádio desde 11 de Setembro de 2016, qualquer coisa como 15 meses.

Apesar do resultado, os verde-rubros seguram o 5.º posto da classificação, à condição, com mais três pontos que o Rio Ave, que tem menos um jogo e defronta esta noite o Paços de Ferreira.

O avançado brasileiro Platiny, aos 23 minutos do primeiro tempo, e o extremo Davidson, à passagem dos 50 minutos de jogo foram os autores dos golos do Chaves, sendo que a resposta do Marítimo chegou já perto do fim, pelos pés de Filipe Oliveira, aos 83 minutos.

Com este resultado os flavienses colocam-se na 8.ª posição da I Liga, com 22 pontos.