Os Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreram, esta manhã, três pessoas que foram vítimas de quedas no Funchal.

O primeiro caso ocorreu pelas 8h45, na Rua do Ribeirinho de Baixo, vitimando uma senhora de 79 anos. Por volta das 11 horas, um senhor de 89 anos caiu na Rua da Pena. Já pelas 11h45, no Beco do Paiol, a vítima foi um jovem de 19 anos.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.