“Vítima estava muito pior do que mostram as imagens”

A mulher, grávida de oito meses, que na noite de ontem foi brutalmente agredida na Zona Velha “estava muito pior do que mostram as imagens”. A garantia é dada por Fábio Pereira, autor do vídeo que mostra a agressão, que conta já com centenas de partilhas e visualizações.

Ao DIÁRIO, Fábio Pereira disse “nunca ter visto tamanha violência”, lamentando o facto de ninguém ter ajudado a grávida perante esta situação.

“Eu fui o único a me meter nisto”. Estava sentado a jantar, por volta das 23 horas, quando me apercebi que este indivíduo, que aparenta ser um cidadão estrangeiro, começou a agredi-la com socos e pontapés. Nessa altura corri em direcção a ele e ele fugiu, deixando a mulher coberta de sangue e aos gritos”, contou.