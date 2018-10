Uma viatura ligeira despistou-se esta manhã na via rápida, junto à cabeceira do aeroporto, em Santa Cruz, no sentido Machico-Funchal. Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz estiveram no local com uma ambulância e transportaram um homem que se encontrava bastante ansioso para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública também esteve presente e tomou conta da ocorrência.

Quanto ao automóvel, sofreu danos materiais significativos, tal como ilustra a fotografia.