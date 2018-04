Veleiro necessitou de assistência do SANAS para entrar na marina da Quinta do Lorde

Um veleiro de bandeira francesa, denominado ‘Maloera’, que tinha a bordo um tripulante, requereu assistência por se encontrar sem capacidade de propulsão mecânica e, por isso, não estava capaz de entrar na marina da Quinta do Lorde. O alerta chegou à Capitania do Porto do Funchal pelas 12h05.

Uma embarcação salva-vidas do SANAS-Madeira, de acordo com o protocolo com a Marinha, partiu para o local, tendo acompanhado o veleiro até à entrada da marina da Quinta do Lorde, que se deslocou à vela. A operação de atracagem ficou concluída às 13h37.

O tripulante não necessitou de qualquer tipo de assistência médica.