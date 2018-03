Turistas feridos na cabeça em túnel de levada

Um casal de turistas portugueses foram hoje assistidos pelos Bombeiros Voluntários de Santana, após terem ficado feridos no couro cabeludo enquanto atravessavam um túnel da levada do Caldeirão Verde sem lanterna.

Tudo aconteceu ao final da tarde, pelas 17 horas, quando seguiam num grupo de oito ou nove continentais que queria chegar àquela zona em plena Floresta Laurissilva. Foram assistidos já na zona do parque das Queimadas, de onde foram transportados de ambulância para o Centro de Saúde local.

Segundo o DIÁRIO apurou, enquanto atravessam um dos túneis de acesso e porque não estavam munidos de lanternas e nem ter-se-ão precavido (por exemplo com a mão em cima da cabeça), um dos turistas bateu com a cabeça, logo atrás outra bateu, tendo o primeiro tentado socorrer a mulher, voltou a bater com a cabeça no alto do túnel.

Não foram os únicos a ter essa infelicidade, mas foram os que ficaram em estado mais delicado. No Centro de Saúde de Santana foram suturados, desconhecendo-se se foram depois transportados para o Hospital do Funchal.