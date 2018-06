Turista vítima de queda de 70 metros em levada do Porto Moniz

Está em curso, no Concelho do Porto Moniz, uma operação de socorro para resgatar um turista vítima de queda na Levada dos Lamaceiros. De acordo com as primeiras informações, o cidadão estrangeiro terá caído de uma altura que se julga ter aproximadamente 70 metros. Para já não são conhecidos pormenores sobre o estado de saúde da vítima. Sabe-se apenas que o pedido de socorro foi comunicado por volta das 15 horas ao quartel dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que mobilizou uma equipa de 11 homens, incluindo a equipa de socorro e resgate em montanha, apoiada por diversos meios logísticos.