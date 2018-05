Turista suíça resgatada do Cais do Sardinha após sofrer queda

Foi através de evacuação marítima que uma turista de nacionalidade suíça foi resgatada, esta tarde, da vereda do Cais do Sardinha, no Caniçal.

A mulher com 68 anos terá sofrido uma queda, apresentando suspeita de fractura da perna direita.

A embarcação salva-vidas do SANAS foi empenhada neste resgate pelas 14h30, tendo se dirigido à Marina da Quinta do Lorde, para embarcar uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico, que partiu também em socorro da vítima.

Pelas 14h47 as equipas já estavam de regresso a essa marina, onde aguardava a ambulância dos BMM para realizar o transporte da vítima para uma unidade de saúde.