Turista resgatada ontem à tarde na Ponta de São Lourenço

Uma turista de nacionalidade francesa, de 45 anos, foi alvo de uma evacuação por via marítima, ontem à tarde, depois de ter sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo, quando se encontrava a efectuar a vereda da Ponta de São Lourenço.

A operação de resgate foi efectuada com o recurso a uma embarcação salva-vidas do SANAS, sob a coordenação do Capitão do Porto do Funchal, tendo nesta embarcado uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico.

O resgate foi feito pelas 14h58 no Cais do Sardinha, tendo a vítima sido transportada para a marina da Quinta do Lorde, onde desembarcou pelas 15h07, seguindo depois de ambulância para o Centro de Saúde de Machico.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.