O turista que caiu esta tarde de uma altura estimada entre 60 a 70 metros, quando percorria a Levada dos Lamaceiros, no Porto Moniz, não resistiu aos ferimentos da brutal queda e acabou por falecer. A morte do cidadão estrangeiro já foi confirmada por fonte dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, corporação que procede nesta altura ao resgate da vítima, transportando-a em direcção à estrada. No local encontra-se também a Polícia Florestal e a Polícia de Segurança Pública.