Uma francesa de 37 anos teve de ser resgatada do Cais do Sardinha, no Caniçal, após ter sofrido uma entorse, quando realizava uma caminhada.

O resgate deu-se por volta das 14 horas de hoje, sendo que uma equipa do SANAS partiu da Quinta do Lorde, rumo ao cais onde se encontrava a vítima juntamente com uma equipa dos bombeiros.

Os Bombeiros Municipais de Machico realizaram o transporte da vítima para o Centro de Saúde de Machico.