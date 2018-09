Turista fractura joelho ao cair de moto no Porto Santo

Uma cidadã estrangeira terá fracturado um joelho ao despistar-se de moto, esta tarde no Porto Santo.

Foi por volta das 12h45 que deu-se o acidente, ocorrido junto ao Parque de Campismo. Por razões não apuradas, a mulher, única ocupante do motociclo, terá caído sozinha quando circulava na estrada regional, vindo a sofrer lesões de alguma gravidade num dos membros inferiores.

A vítima, de nacionalidade espanhola, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Porto Santo, tendo dado entrada no serviço de urgências do Centro de Saúde local. Atendendo à gravidade da lesão contraída, e de acordo com uma fonte local, a doente deverá, ainda hoje, ser transferida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.