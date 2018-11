Um turista de 33 anos foi esta manhã transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, após sofrer um acidente de viação.

O homem perdeu o controlo da mota que conduzia e despistou-se na Rua Visconde do Anadia, no Funchal. Foi socorrido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, ao meio dia, e levado para o serviço de urgência, onde deu entrada com suspeita de fractura na clavícula.