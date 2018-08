Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram hoje chamados à Vereda do Bom Sucesso, no Funchal, para prestar socorro a um turista de 53 anos. O homem ficou com vertigens, na caminhada entre as Babosas e o Bom Sucesso, e estava desidratado devido ao calor. Foi assistido no local e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.