Uma mulher estrangeira caiu esta tarde de uma parede com aproximadamente dois metros, no Largo das Fontes, no Funchal. A mulher apresentava ferimentos aparentemente ligeiros e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Ao que tudo indica, trata-se de uma passageira de um navio de cruzeiro que está atracado no Molhe da Pontinha.