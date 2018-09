Troço polémico na Ribeira Brava de novo cortado ao trânsito

Está de novo cortado o acesso automóvel no troço da Estrada Regional 104 em risco de desmoronamento, junto à Vila da Ribeira Brava.

Depois da revolta popular, que na calada da noite, ‘reabriu’ a estrada, ao afastar as colunas de betão que impediam a circulação na zona onde, a 28 de Julho, ocorreu o deslizamento de terras que determinou o fecho desta artéria, esta tarde as autoridades voltaram a bloquear a referida via pública.

O encerramento da Estrada Regional 104, entre o centro da vila e a Banda de Além, está a ser muito contestado, sobretudo por quem se vê obrigado a ‘dar a volta’ pela Tabua nas deslocações diárias. A aproximação do arranque do ano escolar, tem agudizado o mal-estar que a situação em causa tem provocado.