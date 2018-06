Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos socorreram, esta tarde, três pessoas vítimas de quedas no espaço de 15 minutos. Entre as 14 e as 14h15 foram acudir um homem que caiu no Jardim da Serra, outro que caiu no Estreito de Câmara de Lobos e uma mulher no centro deste mesmo concelho.

Os três foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça com dores nas pernas.