Três mulheres feridas em acidente no Caniçal

Um despiste aparatoso na via rápida provocou ontem à noite ferimentos a três mulheres, no túnel do Caniçal, no sentido Machico-Caniçal.

As vítimas saíram da viatura pelos seus próprios meios mas queixavam-se de dores. O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Machico, por volta das 20 horas, tendo os elementos da corporação se deslocado ao local para acudir as mulheres que foram depois transportadas para o Centro de Saúde de Machico.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foi ao encontro das ambulâncias.