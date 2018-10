Três feridos ligeiros devido à muralha que atingiu casa na Ribeira Brava

A queda de uma muralha, esta manhã, na Ribeira Brava, acabou por provocar ferimentos ligeiros em três pessoas.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, uma casa que se encontrava em construção, no Caminho da Apresentação, acabou por ser atingida. Assim que foram alertados para o sucedido, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava enviaram para o local quatro viaturas e 10 elementos. No entanto, as três vítimas já tinham seguido em carros particulares para receberem assistência no Centro de Saúde local.