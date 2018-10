Três feridos após queda ao mar na Zona Velha do Funchal

Foram três pessoas que ficaram feridas, esta tarde, na Zona Velha do Funchal, mais concretamente em frente ao Hotel Porto Santa Maria.

Tal como o DIÁRIO tinha avançado, o Comandante do Porto do Funchal tinha confirmado o alerta para a queda de duas pessoas ao mar. No entanto, veio a ser esclarecido que uma mulher entrou no mar e, uma vez que se encontrava em dificuldades, dois populares entraram na água para prestar socorro. A mulher foi resgatada, mas os três acabaram por ficar feridos.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local, pelas 15 horas, sendo que, quando chegaram, encontraram os três já fora de água. Duas ambulâncias estiveram no local e socorreram as vítimas, encaminhando-as para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.