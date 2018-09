Três derrames de óleo deram trabalho aos bombeiros

11 serviços de saúde, três deslocações para espalhar farelo em derrames de óleo e uma abertura de porta, eis o resumo da actividade operacional, nesta quinta-feira (até às 18 horas), da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Durante este período foram a corporação funchalense efectuou 11 serviços de Emergência Pré-Hospitalar, encaminhando para o Hospital Dr. Nélio Mendonça outras tantas vítimas de doença súbita.

Além destes serviços ‘normais’, ao início da tarde os Voluntários Madeirenses eram chamados a socorrer uma mulher que tinha ficado trancada no interior da casa de banho na própria residência. O pedido de socorro levou à Rua do Comboio um veículo ligeiro de combate a incêndios e guarnição, pouco passa das 13 horas.

No local os elementos dos BVM entraram por uma janela e abriram a porta pelo seu interior. A senhora, embora bastante nervosa com a situação, não necessitou de assistência hospitalar.

De manhã por duas vezes e à tarde uma, os BVM foram também chamados a ‘repor o atrito no pavimento’, perante as ameaças a segurança motivada por derrames de matéria oleosa.

A primeira saída, com destino à Estrada dos Marmeleiros, onde foram espalhar farelo em derrame de óleo, aconteceu logo ao amanhecer. Pouco depois, já perto das 9 da manhã, nova saída com o mesmo propósito, desta feita ao Caminho do Pináculo. Como ‘não há duas sem três’, pela tarde, pouco antes das 15 horas, nova solicitação, agora na Estrada da Boa Nova, igualmente para espalhar farelo sobre derrame de óleo.

Além desta dezena e meia de serviços, há a manutenção das acções de patrulhamento/vigilância e ataque inicial no âmbito do programa POCIF 2018, com duas equipas dos BVM de permanência durante 24 horas.