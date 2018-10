Três crianças estiveram perdidas na praia do Porto Santo

Três crianças estiveram perdidas, esta tarde, na praia do Porto Santo. Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram accionados, bem como a PSP. Todas foram encontradas bem.

O alerta chegou aos bombeiros através do Serviço Regional de Protecção Civil, que havia sido alertado por um popular. O homem dava conta de que um turista estava na praia à procura de três crianças que tinham desaparecido.

Quando os bombeiros chegaram à zona do cais, encontraram o homem, que deu o alerta, com uma das crianças, que entretanto encontrou. Quanto ao turista, foi avistado na zona do porto de abrigo, já com as outras suas crianças.

As autoridades deslocaram-se ao local, reunindo a família, sendo que o turista deverá prestar esclarecimentos sobre o sucedido.