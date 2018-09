Três atropelados no Caminho do Poço Barral

Três pessoas ficaram feridas esta manhã, incluindo duas crianças, num atropelamento no Caminho do Poço Barral, junto ao stand multimarcas, em São Martinho. Para o local foram equipas do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses com ambulâncias.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O acidente ocorreu esta manhã. Às 8h30 os bombeiros já estavam no local juntamente com uma equipa da EMIR, tendo efectuado o transporte para o Serviço de Urgência pelas 8h50. Neste momento não há mais informações sobre este caso que terá envolvido uma mãe e ao que tudo indica os seus filhos.

Esta estrada é bastante usada e na zona junto ao Stand da C. Santos há uma passadeira.