Trânsito ‘entupido’ no Anadia

Os condutores que deixaram os automóveis estacionados no parque do Centro Comercial Anadia, no Funchal, estão a ter sérias dificuldades em retirar o carro daquele espaço.

Segundo uma condutora, os veículos “estão presos há horas”, devido às obras que estão a ser feitas nas imediações.

“Estou no piso -2 a tentar tirar o carro há uma hora. Isto é uma vergonha e, tal como eu, tenho a certeza que muita gente vai deixar de parar aqui o carro”, disse indignada, referindo que isto tem vindo a acontecer com alguma frequência.