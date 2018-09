Trabalhador do novo Savoy ferido esta manhã

Um trabalhador da obra do novo Hotel Savoy, no Funchal, ficou ferido esta manhã depois de um tubo ter caído de um dos andares superiores. O homem de 31 anos estava no solo quando foi atingido, tendo ficado ferido na orelha e num dos braços.

O alerta foi dado às 8h52, foram para o local uma equipa do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, que o transportaram para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.