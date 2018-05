Um trabalhador sofreu esta manhã uma queda aproximada a três metros, na zona do Lombo das Faias, em Machico. O homem, de 31 anos, queixava-se de dores nas costas e foi imobilizado em plano duro e assistido no local pelos Bombeiros Municipais de Machico. Após receber os primeiros socorros, foi transportado para o Centro de Saúde de Machico e de seguida encaminhado para o Hospital Central do Funchal.