Um homem de 52 anos foi esta manhã atingido por um ferro na cabeça, quando se encontrava a trabalhar numa unidade hoteleira localizada junto à Quinta Magnólia. Em consequência, sofreu um corte no sobrolho, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, por volta das 10 horas.

O trabalhador estava consciente e orientado e foi depois transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.