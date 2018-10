Tecto de habitação desabou em Santo António

A forte chuva que se tem feito sentir no Funchal estará na origem do desabamento do tecto de uma habitação, no Caminho de Santo António, por volta das 7 horas de hoje.

Um casal com cerca de 60 anos ficou desalojado, uma vez que a casa, que ao que tudo indica será de aluguer, não apresenta condições de segurança para que lá possam permanecer.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local e o caso está a ser encaminhado para a Instituto de Habitação.