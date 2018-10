Surfista ignora barreiras de segurança e entra no mar na Praia Formosa, veja o vídeo

Apesar da fase crítica da tempestade ‘Leslie’ já ter passado, a Capitania do Porto do Funchal mantém o aviso de agitação marítima forte para os mares do arquipélago da Madeira até às 6 horas de segunda-feira. Além disso, as barreiras de segurança mantêm-se em locais como a Praia Formosa, no Funchal.

No entanto, há quem decida enfrentar o mar e, ignorando essas mesmas barreiras, faz-se à água. Esse é o caso de um homem que, esta manhã, decidiu praticar surf na Praia Formosa.

Segundo o DIÁRIO apurou, o surfista terá ignorado os alertas dos nadadores-salvadores, pelo que a Polícia Marítima foi chamada a intervir. No entanto, quando as autoridades chegaram ao local, o homem já tinha saído da água. Acabou por ser localizado no parque de estacionamento.