Sobrinho tenta esfaquear tio nas urgências do Hospital do Funchal

A pronta intervenção de um agente da Polícia de Segurança Pública evitou que uma pessoa fosse esfaqueada na sala de espera do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O caso aconteceu recentemente e assustou alguns dos utentes que se encontravam nesta unidade hospitalar.

Segundo foi possível apurar, um homem com cerca de 30 anos foi levado para o hospital por se encontrar com problemas do foro psicológico, mas a ida ao médico não foi pacífica.

Depois de ter dado entrada no serviço de urgência, o doente alterou-se. Por motivos que se desconhecem, o indivíduo voltou-se contra o tio, que o acompanhava, ameaçando-o com uma arma branca.

O tio terá tentado acalmá-lo para evitar o pior mas o sobrinho apontou a faca à barriga, instalando o pânico nas urgências.

Valeu o agente da PSP do posto hospitalar que interveio a tempo de impedir a agressão. O polícia retirou-lhe a arma, imobilizando-o. O rapaz, visivelmente perturbado, foi encaminhado para o serviço de psiquiatria e a arma branca apreendida.

A desordem no interior do estabelecimento hospitalar deu azo à abertura de um inquérito que foi remetido para o Departamento de Investigação e Acção Penal. O indivíduo pode vir a responder por crime contra a integridade física.

Sabe-se que no dia anterior, o rapaz terá estado nas urgências e durante a espera, por sinal longa, acabou por sair e danificar uma ambulância.