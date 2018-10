Sapadores do Funchal responderam a “seis ocorrências ligeiras” na manhã de sábado

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os demais serviços municipais foram chamados a intervir, durante esta manhã, em “seis ocorrências ligeiras no concelho”.

O balanço feito pela Câmara Municipal do Funchal deixa ainda um pedido para que “toda a população respeite escrupulosamente as indicações para se manter afastada do passeio marítimo, bem como as respectivas barreiras que assinalam o encerramento dos diversos troços”.

“As indicações para esta tarde de aumento do nível da água do mar e da ondulação, bem como ao aumento da intensidade do vento, mantêm-se, e durante toda a manhã a Proteção Civil Municipal foi forçada a actuar no terreno para que as pessoas não se aproximem do mar, o que não pode continuar a acontecer”, conclui uma nota enviada à comunicação social.