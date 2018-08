SANAS resgata praticante de caça submarina na Ponta Delgada

Um mergulhador português, de 35 anos, foi resgatado esta tarde, pelo SANAS, após ter sido arrastado pela corrente, quando se encontrava na Ponta Delgada.

Segundo informações da Capitania do Porto do Funchal, o alerta surgiu pelas 15h22, tendo sido enviada para o local a embarcação salva-vidas dos SANAS. O resgate foi efectuado pelas 16h06, com a achegada ao cais do Seixal a acontecer pelas 16h38. Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz já se encontrava no local.

De acordo com as informações prestadas, um popular ter-se-á apercebido do sucedido e, uma vez que tinha formação como nadador-salvador, entrou na água e permaneceu junto ao mergulhador.

“O mergulhador encontrava-se cansado e estava consciente, não necessitando de assistência médica imediata, mas por precaução foi evacuado para o Centro de Saúde de São Vicente para observação médica”.