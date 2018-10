Risco de aluimento fecha troço de estrada de acesso à Ribeira Brava junto à margem da ribeira

Por precaução, devido ao risco de novos aluimentos de terra por causa da chuva, o troço da estrada marginal à ribeira da Ribeira Brava (sentido descendente), a partir do túnel da ecesso à Tabua e a ‘ponte’ defronte à igreja matriz, voltou a ser encerrada ao trânsito esta manhã. A medida de prevenção foi tomada já depois das 9 da manhã, por temer-se que pudesse ocorrer mais abatimentos junto da escavação da obra particular que ruiu no final de Julho, colocando em risco a segurança da estrada sobranceira (ER 222), desde então encerrada ao trânsito.

De acordo com o testemunho de um morador local, as chuvas jprovocaram novos aluimentos no problemático talude, que fizeram desaparecer parte da vereda ali existente e colocando cada vez mais em risco a precária estabilidade da estrada regional.