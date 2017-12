Registado sismo ao largo do Funchal na madrugada da primeira oitava

Um sismo de magnitude 1.7 na escala de Richter foi registado na madrugada da primeira oitava, a Sudeste do Funchal.

O pequeno terramoto, que teve lugar às 00h28, ocorreu a mil metros de profundidade, segundo os dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ao que tudo indica, não há registo de que este abalo tenha sido sentido pela população.

De referir que também no dia 14 de Dezembro foi registado pelo IPMA um outro sismo de magnitude 2.6 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 10 km a Nordeste do Porto Moniz.