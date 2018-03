Recluso morre na cadeia do Funchal apesar das tentativas de reanimação

Um recluso, que se encontrava a cumprir pena por violência doméstica, não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória e acabou por falecer esta tarde no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, por volta do meio-dia, que se deslocaram ao local e, juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), realizaram as manobras de reanimação, sem sucesso.

Sabe-se que o recluso tinha cerca de 60 anos e era natural de Machico. Ao que tudo indica, anteriormente já se tinha sentido mal, tendo inclusive desmaiado na cadeia. No entanto, foi assistido na enfermaria e voltou para a cela.