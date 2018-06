Um jovem de 17 anos sofreu esta tarde uma intoxicação com comprimidos, na zona do Covão, em Câmara de Lobos. O rapaz foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, por volta das 17h30, que, após ministrarem os primeiros socorros, transportaram-no de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.