Ramo de palmeira atinge carro e quebra pára-brisas em Santo António

Um ramo de uma palmeira caiu esta tarde em cima de uma viatura ligeira, no Caminho de Santo António, danificando o pára-brisas da mesma.

Segundo o proprietário do veículo, esta palmeira “está plantada numa casa abandonada, juntamente com outras duas que apresentam perigo de queda”.

A mesma fonte referiu que quando se apercebeu dos danos no seu veículo contactou o Serviço Regional da Protecção Civil que, garante, “não pode entrar na casa por ser uma propriedade privada”.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência. Os Bombeiros Sapadores do Funchal também foram chamados para procederem ao corte do ramo.