Quinze feridos do acidente com autocarro na Via do Infante são todos estrangeiros

Os 15 feridos, incluindo três crianças, do acidente entre um autocarro de passageiros e uma autobetoneira na Via do Infante, em Loulé (Algarve), são todos estrangeiros, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com a fonte, as 15 vítimas terão todas apenas ferimentos ligeiros e vão ser transportadas para o Hospital de Faro.

O INEM tem no local pelo menos quatro viaturas médicas de emergência e reanimação e uma ambulância de suporte imediato de vida, acrescentou a fonte.

Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o autocarro transportava 15 pessoas.

O acidente na Via do Infante, que obrigou ao corte da via no sentido Loulé-Faro, ocorreu pouco antes das 08:00, antes do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé, distrito de Faro.

Pelas 09:45 estavam no local do acidente 85 operacionais apoiados por 35 veículos.

Os meios de socorro envolvem elementos dos bombeiros de Loulé, Albufeira, Olhão, São Brás de Arportel e São Bartolomeu de Messines, dos voluntários (Cruz Lusa) e sapadores de Faro, da EuroScut, GNR, INEM e Cruz Vermelha Portuguesa.