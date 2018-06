O fumo intenso que se verifica na freguesia do Monte está a causar alarme na população. Algumas pessoas admitiram ter pensado que se travava de um incêndio e, por esse motivo, dizem ter alertado dos bombeiros para esta situação.

No entanto, sabe-se que no local encontram-se já vários elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal que estão de prevenção, uma vez que este fumo é proveniente de uma queimada autorizada.