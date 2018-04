Quedas no Funchal e em Santana mobilizam bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram hoje chamados para socorrer duas pessoas vítimas de quedas, no Funchal. Uma delas ocorreu junto à porta principal do Centro Comercial Anadia Shopping e provocou ferimentos num homem. A mesma corporação de bombeiros foi também prestar socorro a uma mulher que caiu no interior de um autocarro, acima do Monte. Ambos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Já os Bombeiros Voluntários de Santana acudiram um homem vítima de queda na via pública, no sítio da Igreja, transportando-o para o Centro de Saúde de Santana.