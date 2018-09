Uma cidadã residente na ilha do Porto Santo sofreu esta manhã uma queda no adro da igreja quando se preparava para assistir a cerimónia eucarística dominical. Do acidente resultou uma fractura de um dos membros inferiores. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e os Bombeiros Voluntários da localidade foram chamados cerca das 10h20 a prestar socorro à vítima que minutos depois viria a ser transportada ao Centro de Saúde.