A queda de alguns eucaliptos, junto ao Canil Vasco Gil, obstruiu a Estrada da Eira do Serrado esta manhã. Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local a proceder ao corte das árvores, de forma a deixar a estrada transitável.

Também ao início da tarde de hoje os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao Caminho da Portada de Santo António para cortar uma árvore que tombou sobre cabos eléctricos. No local estiveram também técnicos da Empresa de Electricidade da Madeira.